У Києві 17 травня люди у вишиванках зможуть безкоштовно користуватися метро

У Києві 17 травня з нагоди Дня вишиванки люди, одягнені в національний український одяг, зможуть користуватися метро безкоштовно. Про це повідомляється на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

За повідомленням, акція діятиме з 8:00 до 11:00 на станціях метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Золоті ворота», «Либідська», «Університет», «Арсенальна».

День вишиванки – це неформальне свято, відзначається протягом останніх років, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців.