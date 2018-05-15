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15 Травень 2018, Київ 17:12
Новини | Події

У Києві 17 травня люди у вишиванках зможуть безкоштовно користуватися метро

У Києві 17 травня з нагоди Дня вишиванки люди, одягнені в національний український одяг, зможуть користуватися метро безкоштовно. Про це повідомляється на сторінці Київського метрополітену в Facebook.

За повідомленням, акція діятиме з 8:00 до 11:00 на станціях метро «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Золоті ворота», «Либідська», «Університет», «Арсенальна».

День вишиванки – це неформальне свято, відзначається протягом останніх років, свідомо призначене на будній день – третій четвер травня, – щоб засвідчити, що вишиванка – це не лише атрибут свята, а й повсякденний елемент життя українців.

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