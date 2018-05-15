ГПУ: працівника Держкомтелерадіо підозрюють у хабарництві

Генпрокуратура повідомила про підозру одному з начальників відділу Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Як повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, начальника відділу видавничої справи Держкомтелерадіо підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для себе та впливі на схвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

За даними слідства, упродовж 2017 року підозрюваний «вступив у злочинну змову з одним із видавців літературної продукції, і за надану йому неправомірну вигоду впливав на схвалення необхідних рішень щодо відбору літературної продукції зацікавлених видавництв для поповнення фондів публічних бібліотек».

У ГПУ зауважують, що правоохоронці розслідують факти розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек.