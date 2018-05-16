На Донбасі загинув один український військовий, поранені двоє – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 15 травня загинув один український військових, ще двоє були поранені та евакуйовані до шпиталю, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 45 разів порушили режим припинення вогню, з них 17 разів із застосуванням важкого озброєння.

«На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Троїцьке та Новозванівка. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Травневе, Зайцеве, Залізне, Верхньоторецьке, Піски», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про шість обстрілів з боку Збройних сил України впродовж минулої доби, а також звинувачують українських військових в обстрілі Малої Вергунки – віддаленого району Луганська, що складається з приватних будинків.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 15 травня не подають. Донецькі бойовики вказують на пошкодження інфраструктури в Горлівці внаслідок обстрілів з боку ЗСУ.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.