Поліція розслідує інцидент з журналістами і посадовцями в Кривому Розі як хуліганство

Через інцидент біля парку Гданцівського в Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Про це Радіо Свобода повідомили в Криворізькому відділенні поліції.

За даними поліції, це – попередня кваліфікація, після встановлення всіх причетних, обставин та мотивів буде ухвалене остаточне рішення щодо правової кваліфікації справи.

Водночас у парку Гданцівському оприлюднили своє бачення конфліктної ситуації, яка сталась у середу. Як ідеться на сторінці парку у Facebook, мала місце «агресивна, озброєна та незаконна спроба зупинити прекрасну реконструкцію в парку».

«Молодики охороняли і силою пробивали шлях для чиновників з мерії Кривого Рогу, які прибули з метою зупинити всі роботи по благоустрою території. Не перевіряти якість матеріалів чи робіт – бо це не їх функція і компетенція...Не перевіряти хід чи динаміку виконання робіт – бо вони не замовник. А просто грубо зупинити реконструкцію і втягнути нас в юридичну тяганину, під час якої парк буде стояти і засихати немов сад, про який забули», – йдеться у повідомленні.

15 травня у Кривому Розі журналісти заявили про перешкоджання виконанню професійних обов’язків біля парку Гданцівського.

За їхніми словами, інцидент стався, коли посадовці міськради, депутати, громадські активісти та журналісти прийшли до парку, аби перевірити хід його реконструкції. Як розповідають представники ЗМІ, незадовго до цього місцеві жителі скаржились до мерії на незаконну вирубку дерев підрядником. При спробі увійти до парку через одне з приватних домоволодінь сталась штовханина, на групу напали невідомі й обсипали їх невстановленим порошком з вогнегасника. Постраждала апаратура і, за попередніми даними, одна людина.