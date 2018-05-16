В Україні пропонують створити Міністерство промисловості та інновацій

Низка депутатів пропонує Кабміну створити Міністерство промисловості та інновацій України.

Відповідний проект постанови про звернення Верховної Ради до Кабміну (№8359) зареєстрований 16 травня.

Пропонується, що це міністерство буде центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної промислової та інноваційної політики.

В Україні вже працювало Міністерство промислової політики України. Востаннє цей орган створили у 2012 році, проте у 2014 році це міністерство реорганізували, приєднавши до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.