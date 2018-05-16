У Раді Європи обговорять звільнення утримуваних в Росії українців – Кулеба

Україна порушить питання звільнення утримуваних в Росії українців на міністерському засіданні Ради Європи, яке відбудеться 17-18 травня у Данії. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

«17-18 травня в Данії відбудеться міністерське засідання Ради Європи. Захист прав і звільнення наших заручників в Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу буде однією з ключових тем під час зустрічей Павла Клімкіна на цьому заході», – написав він.

За останніми даними СБУ, залишаються 103 людини в Донецьку і Луганську, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти.