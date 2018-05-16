Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 Травень 2018, Київ 19:19
Новини | Події

У Раді Європи обговорять звільнення утримуваних в Росії українців – Кулеба

Дмитро Кулеба

Україна порушить питання звільнення утримуваних в Росії українців на міністерському засіданні Ради Європи, яке відбудеться 17-18 травня у Данії. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

«17-18 травня в Данії відбудеться міністерське засідання Ради Європи. Захист прав і звільнення наших заручників в Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу буде однією з ключових тем під час зустрічей Павла Клімкіна на цьому заході», – написав він.

За останніми даними СБУ, залишаються 103 людини в Донецьку і Луганську, десятки – в Росії, 402 людини вважалися зниклими безвісти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG