Французька Total: з Ірану доведеться піти, якщо США не скасують санкції

Французький енергетичний гігант Total приєднався до інших великих європейських компаній у питанні співпраці з Тегераном. Керівництво Total вказало, що компанія піде з Ірану, якщо США не відмовляться від санкцій проти цієї країни.

Компанія Total вказала, що до 4 листопада змушена бути вийти з багатомільярдного проекту видобування газу на родовищах Південного Парсу, якщо обмеження залишаться чинними.

Тегеран неодноразово називав спільний проект із Total символом успіху ядерної угоди, що допомагає відродити та модернізувати критично важливу для економіки країни нафтогазову промисловість Ірану. Компанія Total була першою великою європейською компанією, яка відновила бізнес в Ірані після того, як санкції були скасовані в 2016 році в обмін на стримування ядерної діяльності Ірану.

Лідери Євросоюзу на саміті у болгарській столиці Софії ввечері 16 травня підтвердили намагання зберегти ядерну угоду 2015 року з Іраном і захистити європейські компанії, що ведуть бізнес в Ірані. Проте оголошення Total і аналогічні заяви німецького страхового гіганта Allianz та данської транспортної компанії Maersk свідчать, що це буде зробити складно.