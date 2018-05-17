Коломойський прокоментував слова про «повну неадекватність» Путіна та Януковича

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що «мав би добирати слова», коли в 2014 році давав характеристику президенту Росії Володимиру Путіну та його колишньому українському колезі Віктору Януковичу. Про це він заявив в інтерв’ю Жанні Немцовій на Deutsche Welle.

«Можете назвати це не «шизофренією», а «божевіллям». Хоча йшлося ж не лише про нього (Путіна – ред.). Ішлося про Януковича насамперед. Через якого все це сталося. Скажімо так, вираз емоційний, але, за великим рахунком, за формою, так, може, я уже і не мав права на цій посаді це казати», – визнав Коломойський.

3 березня 2014 року, одразу після призначення головою Дніпропетровської облдержадміністрації, Ігор Коломойський назвав Путіна «маленького зросту шизофреником».

«Враховуючи шизофренію другого опонента – у нас був великий шизофренік, а там маленького зросту шизофренік. Він повністю неадекватний, він повністю збожеволів, його месіанство – відновлення Російської імперії в кордонах 1913 року або Радянського Союзу в кордонах 1991-го – весь світ може довести до катастрофи», – сказав тоді Коломойський.

В інтерв’ю DW Коломойський також заявив, що Петро Порошенко, «щоб вдруге обратися президентом», прагне контролювати всі телеканали України, в тому числі «1+1». «Ну, як у нашого північно-східного сусіда», – додав Коломойський. На думку екс-керівника Дніпропетровщини, президент у жодному разі не отримає телеканал.

Президент України Петро Порошенко жодного разу публічно не заявляв про прагнення контролювати всі телеканали.

У минулому Ігор Коломойський був контролюючим акціонером націоналізованого в грудні 2016 року «Приватбанку». Структурам підприємця належать також український телеканал «1+1» та 43 відсотки нафтовидобувної компанії «Укрнафта».