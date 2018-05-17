Через ескалацію на Донбасі санкції проти Росії мають бути посилені – МЗС України

Міністерство закордонних справ України виступає за посилення санкцій проти Російської Федерації через збільшення кількості обстрілів та погіршення ситуації на Донбасі. Про це речниця МЗС Мар’яна Беца повідомила 17 травня в мікроблозі Twitter.

«Погіршення становища на Донбасі. 66 атак, застосування «Градів» Росією та її поплічниками. Четверо українських військових поранено, двох вбито. Санкції мають бути посилені», – вказала речниця.

У зоні бойових дій на Донбасі 16 травня загинули двоє українських військових, ще четверо зазнали поранень, повідомив раніше 17 травня штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, ситуація ускладнилася, підтримувані Росією бойовики 66 разів порушили режим припинення вогню, з них 25 разів застосовували міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Як ідеться в ранковому зведенні, близько 21:00 «Градами» були атаковані українські позиції поблизу Авдіївки.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про дев’ять порушень «режиму тиші» з боку Збройних сил України впродовж минулої доби, в тому числі вказують, що під обстрілом опинився Луганськ.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі «Градами» району Донецької фільтрувальної станції. Також донецькі бойовики заявляють про загибель жінки на півночі непідконтрольної владі України Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.