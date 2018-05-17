Ціна нафти Brent – майже 80 доларів за барель. Попит впаде, кажуть експерти

Котирування нафти марки Brent зранку 17 травня продовжують зростати. Станом на 10:48 барель еталонного сорту оцінюється в 79 доларів 57 центів.

Міжнародне енергетичне агентство в оприлюдненому 16 травня щомісячному звіті знизило прогноз зростання світового попиту на нафту в 2018 році. Причиною фахівці називають зниження споживання, спровоковане зростанням цін на 17% з початку року.

Агентство Reuters з посиланням на кілька джерел в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) вказало, що зростання цін на нафту спровоковане насамперед геополітичною напруженістю, а не дефіцитом пропозиції. За словами джерел в ОПЕК, у Brent є ще деякий потенціал зростання.

Співрозмовники агентства зауважили, що в Саудівській Аравії не вважають поточний спекулятивний зліт цін підставою для зростання видобутку країнами ОПЕК. Лідер нафтового картеля залишається прихильником продовження реалізації угоди про обмеження обсягу видобутку. У червні ОПЕК розглядатиме, чи дія цієї угоди має бути продовжена.