СБУ: запобігли розповсюдженню календарів до ЧС-2018 з Кримом на карті Росії

У Службі безпеки України заявляють, що співробітники відомства запобігли поширення календарів футбольних ігор Чемпіонату світу-2018 року зі зображенням карти Росії з анексованим Кримом.

Як повідомляє прес-служба СБУ, друкована продукція була виготовлена на одному з приватних українських поліграфічних підприємств.

«Ці календарі повинні були надійти в роздрібний продаж по всій території України. В рамках відкритого кримінального провадження за статтею 110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)співробітники СБУ вилучають надруковану партію антиукраїнської продукції», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що слідчі дії тривають.

Коментарів представників поліграфічного підприємства, де виготовляли друковану продукцію, на даний момент немає.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Захід визнав окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низки економічних санкцій. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».