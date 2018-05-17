Порошенко підписав указ про створення нової посади у ГПУ

Президент України Петро Порошенко підписав указ, який передбачає створення нової посади у системі Генпрокуратури – прокурора зі зв’язку для Європейської організації з питань юстиції.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, прокурор зі зв’язку для Євроюсту відряджається на посаду радника дипломатичного представництва України в іноземній державі за місцем розташування Європейської організації з питань юстиції.

Згідно з указом, прокурор зі зв’язку для Євроюсту займеться взаємодією з посадовими особами Євроюсту і представниками держав-членів Євроюсту, братиме участь у заходах, які організовуються Євроюстом.

У червні 2016 року Україна і Європейська організація з питань юстиції домовилися про співпрацю. В Адміністрації президента України тоді заявили, що набрання чинності угодою створить правову основу для використання Україною можливостей Євроюсту і підвищить ефективність компетентних органів України та ЄС у розслідуванні й переслідуванні тяжких злочинів транснаціонального характеру, зокрема тероризму, незаконного обігу наркотиків, торгівлі людьми, корупції, кіберзлочинності, відмивання коштів, шахрайства.

Євроюст, створений у 2001 році, – це європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС.