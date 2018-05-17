«Вогник у серці» запалили у Львові в пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу

У Львові десятки жителів міста, серед яких була велика кількість кримських татар, запалили свічки у пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

Учасники акції «Запали вогник у своєму серці» з лампадок склали контури Кримського півострова з цифрою 74 – саме стільки років тому відбулась примусова депортація кримських татар із Криму. Зобразили також український тризуб і кримськотатарський герб «Тамгу».

«У мене в родині всі постраждали 74 роки тому від примусової депортації і були виселені на Урал. Повернулись на батьківщину у 1992 і 1994 році. Я разом із батьками, коли Крим у 2014 році був окупований Росією, переїхала у Львів, а всі старші члени родини залишились на півострові, бо не хотіли знову покидати свою землю. Для мене сьогодні сумний день», – каже Розілія Насибова, переселенка з Криму.

Під час акції, присвяченій 74 річниці депортації кримських татар, люди розгорнули кримськотатарські прапори, звучала народна музика кримських татар.

«Серця українців і кримських татар відкриті один одному. Я не знаю, чому страждання є частиною людського життя. Те, що творить зла сила, ми маємо обертати на добро, щоб ми були гідні людського життя. Я закликаю кримських татар вистояти. Крим буде для кримських татар. Ми відчуваємо сьогодні, що зла сила може перемагати якийсь окремий витвір, а не переможе всю війну», – наголосив правозахисник, дисидент Мирослав Маринович.

18-21 травня 1944 року радянська влада примусово розпочала депортацію кримських татар із їхньої рідної землі – з Криму. Тоді за наказом Йосипа Сталіна підрозділи НКВС силою виселили понад 190 тисяч людей у далекі регіони Радянського Союзу.

18 травня у Львові відбудеться траурний мітинг до 74-ї річниці депортації кримських татар.