В окупованому Криму затримали близько 20 активістів, є неповнолітні

Російська влада окупованого Криму затримала пізно ввечері 17 травня близько 20 активістів, серед яких було щонайменше двоє неповнолітніх, які брали участь у традиційній кримськотатарській акції «Запали вогник у своєму серці». Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк, затримання відбулися в Сімферополі поблизу Ак-Мечеті.

«Усе почалося з того, що якийсь чоловік у цивільному почав знімати всіх на камеру. Його почали питати, навіщо він це робить. Він став провокувати людей, говорити, що ми перекрили дорогу. Всі кричали. А потім почалися затримання», – цитує Наумлюк одного з учасників акції.

Журналіст повідомив, що затриманих розвезли по різних райвідділах поліції в Сімферополі, їх допитували і проводили дактилоскопію, в тому числі стоп ніг, вилучали і перевіряли телефони, а також взяли зразки ДНК. Згодом більшість затриманих відпустили, крім одного, якого звинувачують у «непокорі законним вимогам поліції».

Акція «Запали вогник у своєму серці» присвячена трагічній даті в історії Криму. 18 травня 1944 року почалася депортація сталінським режимом близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні ця депортація визнана геноцидом. Цей день, 18 травня, в Україні вшановують як День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Крім того, після незаконної окупації Криму Росією навесні 2014 року 18 травня визначене також як День боротьби за права кримськотатарського народу.

Встановлена Росією в окупованому Криму влада, зі свого боку, намагається проводити власні заходи до роковин депортації, щоб створити вигляд «турботи» про кримських татар.