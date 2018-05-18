Трамп обіцяє «захист» Кім Чен Ину в разі ядерного роззброєння

Президент США Дональд Трамп обіцяє надати «захист» лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, якщо він погодиться на ядерне роззброєння, але водночас попереджає його про серйозні наслідки, якщо домовленість не буде досягнута.

«Кім отримає виключно надійні гарантії», – заявив Трамп, маючи на увазі запевнення, що США не братимуть участі в будь-яких акціях, спрямованих на повалення північнокорейського режиму, а навпаки нададуть йому велику економічну допомогу. Ці слова президента США оприлюднені через кілька днів після того, як з Пхеньяна пролунали заяви, що свідчать про можливість відмови Кім Чен Ина від запланованої зустрічі з Трампом.

Трамп не погодився зі своїм помічником з питань національної безпеки Джоном Болтоном, який раніше заявив, що США на початку 2000-х років швидко скасували санкції проти Лівії, переконавшись, що вона згорнула свої ядерні проекти, і що такий же сценарій можливий у випадку Північної Кореї.

«Це зовсім інший випадок. Лівії ми не давали ніяких гарантій безпеки», – зазначив президент Трамп. Він додав, що «лівійська модель» може виявитися актуальною, якщо Сполучені Штати і Північна Корея не дійдуть згоди про ядерне роззброєння. Водночас Дональд Трамп запевнив, що в разі згоди на таке роззброєння Кім Чен Ин буде продовжувати керувати Північною Кореєю, яка стане багатою країною.

Дональд Трамп висловив також надію, що, якщо Кім в останній момент засумнівається в доцільності зустрічі, Китай докладе зусиль до того, щоб розвіяти його сумніви.