На Донбасі поранені семеро українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 17 травня зазнали поранень семеро українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 26 разів із застосуванням гармат та мінометів.

«Відзначається активізація противника в районах населених пунктів Новолуганське, Троїцьке, Світлодарськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Водяне», – ідеться в ранковому зведенні.

Штаб також повідомив про обстріл бойовиками села Троїцьке Попаснянського району Луганщини, внаслідок якого загинули щонайменше двоє цивільних.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові впродовж минулої доби шість разів порушили «режим тиші», під вогнем опинилися селища Калинове та Донецький, село Лозове, Логвинове та Жолобок.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії 17 травня не подають, але звинувачують ЗСУ в обстрілі поблизу Донецької фільтрувальної станції, внаслідок якого підприємство знеструмлене й припинило роботу.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.