Командувач об’єднаних сил зустрівся з представником місії ОБСЄ. Позапланово і на його прохання

Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв пізно ввечері 17 травня зустрівся з заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александром Гуґом, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Як уточнює штаб, зустріч була позаплановою і відбулася на прохання представника ОБСЄ.

Генерал-лейтенант Наєв «закликав авторитетного дипломата вплинути на російські окупаційні війська та незаконно створені ними військові формування задля припинення ведення вогню… особливо з використанням заборонених Мінськими угодами видів озброєння», йдеться в повідомленні.

«Командувач об’єднаних сил зазначив, що з початку Операції об’єднаних сил, а саме з 1 травня по 16 травня 2018 року, противник здійснив 930 обстрілів підконтрольної уряду України території, при цьому заборонене Мінськими угодами озброєння застосовував 274 рази», – вказують українські військові.

Сергій Наєв акцентував увагу Александра Гуґа на події 17 травня 2018 року, коли один зі снарядів влучив на подвір’я загальноосвітньої школи міста Світлодарськ, в якій того часу перебувало близько 380 школярів та 45 осіб персоналу навчального закладу.

Як інформувала СММ ОБСЄ, заступник голови місії Александр Гуґ 17 травня вирушив «із візитом на Донбас з огляду на серйозне погіршення ситуації з безпекою за останню добу». 18 травня в Донецьку Гуґ проведе прес-брифінг за підсумками своєї поїздки.

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.