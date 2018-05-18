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18 Травень 2018, Київ 18:52
Новини | Події

НАЗК внесло припис керівнику ДСНС Чечоткіну

Микола Чечоткін

Національне агентство з питань протидії корупції внесло припис керівнику Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну.

Як повідомляє прес-служба агентства, припис внесли через неповідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій п’ятьма посадовцями ДСНС.

Припис Національного агентства є обов’язковим до виконання.

За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе адміністративну відповідальність.

Згідно з законодавством, серед функцій Національного агентство з питань запобігання корупції є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

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