На конкурсі комп’ютерних проектів у Румунії українські учні здобули 11 нагород – МОН

На міжнародному конкурсі комп’ютерних проектів Infomatrix українські учні здобули 11 медалей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки, українська команда здобула дві золоті, дві срібні і сім бронзових нагород у категоріях «програмування», «комп’ютерне мистецтво», «гонки дронів», «апаратне управління» і «короткометражний фільм».

У МОН оприлюднили імена переможців:

Ігор Меліхов, учень Чернігівської школи № 1 з авторською розробкою «NIDE» (золота медаль);

Isa Nafieiev, учень школи Meridian International School (золота медаль);

Афіна Каракян, учениця Одеської школи № 65, робота «Таємниця старого компасу» (срібна медаль);

Анна Замура, учениця КЗ «Середня загальноосвітня школа № 97 ім. П. Шкідченка» робота «Forest spirits», (срібна медаль).

Павло Шкаєв, учень Житомирської школи № 17 з авторською «Віртуальна платформа для створення соціальних мереж» (бронзова медаль);

Артем Ганник, учень КЗ «Середня загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка» з розробкою «Космічна подорож» (бронзова медаль);

Сергій Лисін, учень Політехнічного ліцею НТУ країни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», проект «Робот-пожежник із системою самонаведення на основі комп'ютерного зору» (бронзова медаль);

Марина Золотарьова, учениця Одеської школи № 65, робота «Байдужість» (бронзова медаль);

Євгеній Селезньов, учень ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою”, фільм «Love conquers all» (бронзова медаль);

Софія Марунчак, учениця Тарутинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей – дошкільний навчальний заклад», фільм «Love conquers all» (бронзова медаль);

Яна Халамандра, учениця Кам'янець-Подільської школи № 15, фільм «Love conquers all» (бронзова медаль).

У Infomatrix-2018, який проходив в Бухаресті (Румунія), брали участь близько 600 учасників з 43 країн світу. Журі конкурсу оцінювало не тільки якість виконання робіт, а й вміння їх презентувати англійською.