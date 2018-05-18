Падіння літака на Кубі: президент заявляє про «велику кількість» жертв

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявляє про «велику кількість» жертв після падіння пасажирського Boeing 737, який вилітав з аеропорту столиці країни Гавани.

«Сталася авіакатастрофа. Новини не дуже обнадійливі, здається, є велика кількість жертв», – сказав Діас-Канель.

Він зазначив, що крім 104 пасажирів, на борту могли бути дев’ять членів екіпажу.

Кубинські державні ЗМІ писали, що літак державної авіакомпанії зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Гавани. Він летів до міста Ольгін на сході країни.​