Хмельницьку ОДА очолив Вадим Лозовий

Президент України Петро Порошенко 19 травня призначив на посаду голови Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент, мовиться у повідомленні, підтримав пропозицію уряду, яку було внесено щодо призначення Лозового на посаду голови Хмельницької ОДА. Глава держави повідомив, що підписав відповідний указ та вручив новому керівнику посвідчення.

Порошенко також зауважив, що під час вибору керувався тим, що Лозовий є людиною, яка представляє реальний сектор економіки.

«І це є першим завданням, яке я ставлю як президент – принципове забезпечення зростання економіки, залучення інвестицій, підвищення зарплат. Робити все для того, щоб забезпечити на Хмельниччині інвестиційний та економічний бум», – наголосив Петро Порошенко.

«Які у мене є побажання? Перше – підвищення заробітної плати», – сказав Петро Порошенко Лозовому.

За його словами, середня заробітна плата в країні стрімко наближається до 9 тисяч гривень: «Скільки зараз середня заробітна плата в Хмельницькій області? Трохи більше за 6,5 тисяч гривень».

Вадим Лозовий – депутат Хмельницької облради VII скликання, позапартійний, 1971 року народження. Обраний до облради від Хмельницької обласної організації партії «За конкретні справи», є керівником депутатської фракції цієї ж партії, член депутатської групи «Захист прав власників земельних паїв». Очолює постійну комісію облради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку. Раніше працював на різних посадах в ТОВ «Епіцентр» та ТОВ ​«Епіцентр К».

Президент також повідомив, що колишній голова Хмельницької ОДА Олександр Корнійчук стане радником президента.

16 травня ​Корнуйчук повідомив, що йде у відставку, причини звільнення Корнійчук не вказав. Корнійчука було призначено головою Хмельницької ОДА у квітні 2016 року.