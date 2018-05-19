Відзнаки імені героя Небесної сотні Дмитра Максимова вперше вручили в Києві

19 травня у Києві, столиці України, вперше вручили відзнаки (грамоти) імені героя Небесної сотні, майстра спорту України, призера Дефлімпійських ігор Дмитра Максимова. Їх отримали представники громадських і благодійних організацій, які підтримують розвиток дитячого і молодіжного спорту та опікуються проблемами патріотичного виховання молоді: президент міжнародного благодійного фонду «Крила» Ярослава Токар та тренер, представник Федерації функціонального багатоборства України Дмитро Бєлобров, який працює з дітьми з особливими потребами.

Відзначати таких людей та організації, вшановуючи пам'ять Максимова, запропонували батьки героїв Небесної сотні. Їхню ініціативу підтримали в Міністерстві молоді та спорту України, в Міністерстві інформаційної політики України та в громадському секторі.

Спеціальну відзнаку (почесну грамоту і грошовий сертифікат) міністр молоді та спорту Ігор Жданов вручив засновнику клубу дзюдо «Арабат» (2013 року) в Генічеському районі Херсонської області Даміру Шаймарданову. У квітні 2014 року Шаймарданов ініціював проведення першого турніру з дзюдо для дітей імені Максимова. У травні 2014 року старший син Шаймарданова, Тимур, який проживав у Криму і допомагав українським військовим та патріотам України, зник безвісти – його доля дотепер невідома.

«Родина Шаймарданова активно підтримує Україну при тому, що Дамір Шаймардавнов народився у Татарстані, але понад 30 років живе в Україні. Завдяки йому в кількох кілометрах від адміністративного кордону з анексованим Кримом зростає кількість українських патріотів серед молоді, адже пан Дамір не лише тренує їх, а й виховує патріотів України», – пояснив Жданов рішення нагородити особливою відзнакою Даміра Шаймарданова.

Відзнаку героя Небесної сотні Дмитра Максимова вручатимуть щороку. У першому конкурсі цього року було 16 номінантів із різних куточків України.

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Дмитрові Максимову на момент загибелі було 19 років. Він – срібний та бронзовий призер з дзюдо Дефлімпійських ігор у Софії. Він був надією для національної дефлімпійської збірної команди України по дзюдо, у Софії-2013. Від вибуху гранати йому відірвало руку. Хлопця хтось відвів у Будинок профспілок, де він помер від втрати крові. Його тіло кілька днів лежало в Михайлівському соборі.