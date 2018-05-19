У Києві евакуювали торговельний центр через повідомлення про замінування

У Києві евакуювали торговельно-розважальний центр «Глобус» через повідомлення про замінування, повідомили поліція і рятувальники.

«Отримали повідомлення про замінування ТРЦ «Глобус»: проводиться евакуація, на місці працюють вибухотехніки та працівники профільних поліцейських служб», ‒ написали у фейсбуці поліції Києва.

А у прес-службі головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомили «Громадському» радіо, що з торговельного центру евакуювали близько тисячі людей.

Центр «Глобус» розташований у самому центрі Києва, під майданом Незалежності.

Останнім часом повідомлення про нібито замінування місць скупчення людей (торговельних центрів, кінотеатрів, станцій метро тощо) надходять в Україні досить часто. Наразі, наскільки відомо, жодне з них не підтвердилося. Такі повідомлення призводять до евакуацій і припинення роботи об’єктів і завдають значної матеріальної шкоди.