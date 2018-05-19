Росія: в Чечні напали на православний храм, нападники вбиті

У центрі Грозного, столиці республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії, стався напад на православний храм.

Як заявили у Слідчому комітеті Росії, поліція застрелила всіх чотирьох нападників. Також загинули двоє працівників поліції і один із парафіян храму. Двоє поліцейських і ще один парафіянин поранені.

За словами силовиків, нападники мали при собі вогнепальну зброю і ножі. Російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на поліцію Чечні додає, що в тих також були сокири і «коктейлі Молотова».

Рамзан Кадиров, прокремлівський і підтримуваний Кремлем керівник Чечні, стверджує, що особисто керував операцією і що нападники хотіли захопити у храмі Архангела Михаїла заручників «за завданням однієї з західних країн». Підтверджень своїм словам він не навів.

Напад знову висвітлив загрози безпеці в Росії напередодні чемпіонату світу з футболу в цій країні наступного місяця. Чечня не приймає жодного матчу чемпіонату, але в ній має бути тренувальна база збірної Єгипту.