Відома вишивкою та килимарством Решетилівка проводить фестиваль народного мистецтва

У Решетилівці на Полтавщині відкрився фестиваль народної творчості «Решетилівська весна». За даними місцевої влади, цього року вперше Решетилівка, яку називають «українською столицею вишивки та килимарства», проводить цей захід у статусі міста. Цей статус їй надав парламент. Також уперше фестиваль народної творчості цього разу триватиме аж три дні.

Мистецьке свято зібрало тисячі людей із різних регіонів України, поціновувачів народного мистецтва. Вони приїхали, щоб побачити вишукані вироби, оздоблені вишивкою «білим по білому», та традиційні решетилівські килими з рослинним орнаментом.

Обидва види народного мистецтва внесені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини: «біла» вишивка – торік, килимарство – цього року.

Жителі райцентру, представники влади, громадських організацій, школярі поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку і пройшли центром міста пройшли урочистою «ходою вишиванок». Учасники несли рушники, створені місцевими майстринями в різних техніках.

Центр містечка перетворили на пішохідну зону, де майстри вишивки, художнього килимарства, керамісти, художники, гончарі презентують свої вироби і дають майстер-класи. Серед представленого на ярмарку – традиційна вишивка «білим по білому» та вовняні гобелени, які є візитівкою регіону.

За словами представників місцевої влади, наразі триває процес підготовки подання на внесення полтавської вишивки «білим по білому» та решетилівського килимарства до списку об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Відвідувачів приймають місцевий краєзнавчий музей, художня галерея та центр народних промислів, де зберігаються найкращі взірці декоративно-ужиткового мистецтва краю.

У програмі фестивалю також частування традиційними українськими стравами, театралізоване дійство «Українське весілля», бібліотечна акція «Решетилівка вишивана, килимова у світах знана», виступи народних колективів, дефіле, інсталяція музею під відкритим небом «Козацький хутір Решетилівка» тощо. Родзинка вуличної експозиції – величезні короваї, створені учнями місцевого аграрного ліцею.

Хедлайнерами концертної програми фестивалю стануть гурти «Мандри», «ТНМК», «Онейроїд» та «DZIDZIO».

Решетилівка – відомий центр української вишивки та ткацтва. Тут виготовляються унікальні килими-гобелени ручної роботи, знамениті решетилівські рушники, національні жіночі й чоловічі сорочки тощо.