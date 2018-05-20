США: електрогітару Боба Ділана виставили на продаж за майже півмільйона доларів

Електрогітару, яка відіграла ключову роль в музичній еволюції Боба Ділана від фолк- до рок-виконавця, виставили 19 травня на торги за 490 тисяч доларів. За даними Julien’s Auctions у Нью-Йорку, гітара Fender Telecaster 1965 року випуску належала Роббі Робертсону, гітаристові Ділана, вона також використовувалися Еріком Клептоном і Джорджем Гаррісоном. Очікувалося, що інструмент отримає від 400 до 600 тисяч доларів.

Інші відомі гітари також «пішли з молотка» в суботу – перша електрична гітара Джорджа Гаррісона, 40-футовий Hofner Club 40 – за 430 тисяч доларів, та гітара Fender Telecaster, виконана для Елвіса Преслі в 1968 році, за ціною 115 200 доларів.

Декорований пояс Елвіса Преслі, який він носив під час концерту на Гаваях в 1972 році, продавався за 354 400 доларів.