До полудня бойовики здійснили понад 20 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі – Міноборони

Від початку доби і до 12-ї години неділі підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 22 обстріли позицій сил Операції об’єднаних сил, повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, вночі ситуація в зоні конфлікту загострилася і бойовики вдалися до застосування заборонених Мінськими угодами важких видів озброєння.

«О 5:20 протягом 40 хвилин бойовики російської окупаційної адміністрації випустили 20 реактивних снарядів із систем «Град» та 10 мін 120 калібру по нашим захисникам Авдіїївки», – повідомив речник Міноборони.

За його словами, наразі постраждалих серед українських військових немає.

Раніше штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що бойовики 58 разів порушували режим припинення вогню минулої доби, при цьому поранень зазнали троє військових ЗСУ. В угрупованні «ДНР» заявили, що українська сторона напередодні випустила майже триста боєприпасів у бік захоплених бойовиками територій. В угрупованні «ЛНР» нарахували понад 120 випущених боєприпасів.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.