Вибори у Венесуелі: Мадуро йде на другий президентський термін

Венесуела 20 травня обирає президента країни. На думку аналітиків, нинішній глава держави, представник лівих, Ніколас Мадуро, найімовірніше, керуватиме країною у найближчі 6 років. Суперниками 55-річного Мадуро, колишнього профспілкового лідера, на виборах є три кандидати, які не мають реальних шансів на перемогу.

Очікується, що явка виборців буде невисокою, оскільки голосування бойкотує опозиція. Проведення виборів засудили Сполучені Штати Америки, ЄС та 14 латиноамериканських країн.

Мадуро позиціонує себе як наступника Chavismo, політичного руху, заснованого померлим у 2013 році Уго Чавесом.

Вибори у Венесуелі проходять на тлі руйнівної економічної і соціальної кризи у колись багатій нафтовидобувній країні. МВФ прогнозує інфляцію у Венесуелі цьогоріч на рівні 13 тисяч відсотків, а спад економіки – на 15 відсотків. Через нестачу харчів, ліків і товарів першої необхідності сотні тисяч венесуельців втекли в сусідні держави.