У Чорногорії склав присягу президент

У Чорногорії 20 травня склав присягу Міло Джуканович, обраний вдруге президентом країни. Раніше він обіймав президентську посаду у період 1998-2002 років.

Після інавгураційної церемонії в парламенті Джуканович заявив, що Чорногорія є економічно розвиненою країною Західних Балкан, лідером реформ і кандидатом на вступ до ЄС.

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На президентських виборах 15 березня 56-річний Джуканович набрав майже 54 відсотки голосів виборців. Колишній комуніст, він став наймолодшим прем’єр-міністром у Європі 1991 року, коли йому було 29 років. Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.