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21 Травень 2018, Київ 07:17
Новини | Політика

Луценко за ширші повноваження парламенту й уряду. У чиїх інтересах? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Аудитор НАБУ. Що заважає парламенту визначитися?

Антикорупційний суд. Чи дасть Верховна Рада «зелене світло» його створенню?

Луценко зібрався в прем’єри? Хто зацікавлений у більших повноваженнях парламенту й уряду?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: член ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков, головний експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов; народний депутат (фракція БПП) Валерій Карпунцов, виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин; політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко та політичний експерт Олександр Палій.

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