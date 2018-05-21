Луценко за ширші повноваження парламенту й уряду. У чиїх інтересах? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Аудитор НАБУ. Що заважає парламенту визначитися?

Антикорупційний суд. Чи дасть Верховна Рада «зелене світло» його створенню?

Луценко зібрався в прем’єри? Хто зацікавлений у більших повноваженнях парламенту й уряду?

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Олександр Лащенко і гості програми: член ради громадського контролю при НАБУ Артем Романюков, головний експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов; народний депутат (фракція БПП) Валерій Карпунцов, виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин; політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко та політичний експерт Олександр Палій.