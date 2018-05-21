Російські «брудні» гроші підривають зусилля Великої Британії з опонування Кремлю і підтримують кампанію президента Володимира Путіна з «підриву заснованої на праві міжнародної системи», йдеться в доповіді британського парламенту, оприлюднення якої очікується 21 травня.

«Масштаби збитку, який ці «брудні гроші» можуть чинити на зовнішньополітичні інтереси Великої Британії, нівелюють користь від російських транзакцій у лондонському Сіті», – відзначив голова комітету з міжнародних справ Том Таґендгет напередодні виходу доповіді під назвою «Золото Москви: російська корупція у Великій Британії».

Він вказав, що ведення бізнесу в Лондоні «уможливлює» для Кремля поширення впливу на весь Захід, дозволяючи росіянам купувати і продавати елітне нерухоме майно в британській столиці.

«За багато років Москва перетворилася з корумпованої держави на експортера нестабільності. Російська корупція та вплив стали питанням національної безпеки», – додав британський депутат.

Велика Британія стала головним місцем для масового притоку російських фондів з часу падіння Радянського Союзу 1991 року. Як ідеться в доповіді, така ситуація ставить Лондон у складну ситуацію в час, коли він намагається очолити дипломатичний спротив Росії після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в англійському місті Солсбері.

Лондон звинувачує в нападі на Кремль, Москва заперечує будь-яке втручання.