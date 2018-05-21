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21 Травень 2018, Київ 08:48
Новини | Міжнародні

Іран закликає Євросоюз зробити більше для збереження ядерної угоди

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф

Іран закликає Європейський союз зробити більше, щоб зберегти угоду 2015 року, яка пом’якшує санкції проти Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час зустрічі з комісаром з енергетики ЄС Міґелем Аріасом Канете 20 травня в Тегерані заявив, що після виходу США з угоди іранське суспільство сподівається на активнішу позицію ЄС.

«За сучасних умов політичної підтримки з боку Європи недостатньо. Євросоюз має вжити більш практичні кроки для продовження економічного співробітництва з Іраном та збільшення інвестицій в Іран», – вказав Заріф.

«Ми повинні зберегти цю угоду, отже нам не потрібно домовлятися про нову угоду», – сказав Канете після двох днів зустрічей з іранськими чиновниками в Тегерані.

Раніше Росія, Китай, Велика Британія, Німеччина та Франція закликали Вашингтон залишатись відданим домовленостям, заявивши, що це найкращий спосіб запобігти розвитку Іраном ядерної зброї.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть із «ядерної угоди», яку вони уклали з Іраном 2015 року разом із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією і Китаєм; у її укладенні також брав участь ЄС. Це означає, що США поновлять санкції проти Ірану, які були зупинені за угодою.

Іран у відповідь заявив, що продовжує далі бути учасником угоди, але вимагає для себе надійних гарантій її виконання іншими учасниками і в разі потреби готовий поновити свою ядерну програму.

За угодою, Тегеран різко обмежив свою ядерну програму, щоб унеможливити створення ядерної зброї, а світова спільнота почала знімати з Ірану санкції, накладені раніше через цю програму.

Дональд Трамп іще в часи передвиборчої кампанії різко критикував цю угоду, яку від США уклала адміністрація попереднього президента Барака Обами, і обіцяв у разі перемоги вивести з неї США.

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