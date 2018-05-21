Іран закликає Євросоюз зробити більше для збереження ядерної угоди

Іран закликає Європейський союз зробити більше, щоб зберегти угоду 2015 року, яка пом’якшує санкції проти Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф під час зустрічі з комісаром з енергетики ЄС Міґелем Аріасом Канете 20 травня в Тегерані заявив, що після виходу США з угоди іранське суспільство сподівається на активнішу позицію ЄС.

«За сучасних умов політичної підтримки з боку Європи недостатньо. Євросоюз має вжити більш практичні кроки для продовження економічного співробітництва з Іраном та збільшення інвестицій в Іран», – вказав Заріф.

«Ми повинні зберегти цю угоду, отже нам не потрібно домовлятися про нову угоду», – сказав Канете після двох днів зустрічей з іранськими чиновниками в Тегерані.

Раніше Росія, Китай, Велика Британія, Німеччина та Франція закликали Вашингтон залишатись відданим домовленостям, заявивши, що це найкращий спосіб запобігти розвитку Іраном ядерної зброї.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вийдуть із «ядерної угоди», яку вони уклали з Іраном 2015 року разом із Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією і Китаєм; у її укладенні також брав участь ЄС. Це означає, що США поновлять санкції проти Ірану, які були зупинені за угодою.

Іран у відповідь заявив, що продовжує далі бути учасником угоди, але вимагає для себе надійних гарантій її виконання іншими учасниками і в разі потреби готовий поновити свою ядерну програму.

За угодою, Тегеран різко обмежив свою ядерну програму, щоб унеможливити створення ядерної зброї, а світова спільнота почала знімати з Ірану санкції, накладені раніше через цю програму.

Дональд Трамп іще в часи передвиборчої кампанії різко критикував цю угоду, яку від США уклала адміністрація попереднього президента Барака Обами, і обіцяв у разі перемоги вивести з неї США.