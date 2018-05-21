Трамп офіційно звернеться до міністерства юстиції США з проханням про розслідування

Президент США Дональд Трамп заявив про намір домагатися розслідування у справі про можливе втручання ззовні в його виборчу кампанію. В опублікованому 20 травня твіті Трамп написав, що хоче з'ясувати: чи не віддавала чи попередня адміністрація розпоряджень про вплив на його передвиборчу кампанію.

Офіційно такий запит буде зроблений президентом США в понеділок, 21 травня. Нещодавно в американській пресі з’явилися твердження, що Федеральне бюро розслідувань мало інформатора, який зустрічався зі співробітниками передвиборного штабу Трампа.

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер продовжує вести розслідування можливого втручання Росії в президентську виборчу кампанію 2016 року. Призначення Мюллера керівником цього розслідування було зроблено міністерством юстиції США понад рік тому, 17 травня 2017 року. Предметом розслідування є отримання відповідей на питання: чи не було змови між Кремлем і соратниками Трампа в його виборчій кампанії і чи не намагався Трамп незаконними способами перешкоджати розслідуванню, яке ведеться.