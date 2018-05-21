Мадуро переобраний президентом Венесуели

Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро переобраний на другий шестирічний термін. За даними Центральної виборчої комісії країни, на виборах у неділю за нього проголосували майже 68% виборців. Його суперник, опозиційний кандидат Енрі Фалькон отримав 21%.

Фалькон ще до оголошення підсумків виборів заявив, що не визнає їх результати. Голосування, за його словами, проходило з численними порушеннями, у його прихильників є понад 142 тисяч скарг. Опозиціонер зажадав провести нові вибори в жовтні.

Основні опозиційні партії Венесуели бойкотували вибори, називаючи їх «коронацією диктатора».

Явка на виборах склала 46%, повідомили в ЦВК Венесуели. Опозиція заявила, що цей показник не досягав 30%.

США і ряд інших держав ще до початку голосування заявили, що не визнають результати виборів у Венесуелі.

Перемога Мадуро може призвести до нових американських санкцій відносно Венесуели. Минулого тижня адміністрація Трампа розширила «чорний список» венесуельських чиновників і запровадила фінансові санкції проти ключового союзника Мадуро Діосдадо Кабельйо. Вашингтон звинуватив лідера Єдиної соціалістичної партії Венесуели в контрабанді наркотиків і розкраданнях.

55-річний Мадуро є колишнім водієм автобуса. Він обійняв посаду президента Венесуели після смерті Уґо Чавеса в 2013 році. За час його президентства в країні різко погіршилася економічна ситуація. Криза призвела до дефіциту продовольства і зростання інфляції, водночас різко скорочується видобуток нафти.