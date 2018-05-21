Поліцейські затримали оператора під час сутичок на стадіоні в Черкасах – НСЖУ

Поліцейські 19 травня затримали оператора місцевого телеканалу під час сутичок на Центральному стадіоні в Черкасах. Сергій Єфімов з філії Національної суспільної телерадіокомпанії України «Черкаська регіональна дирекція» виконував редакційне завдання, повідомили в Національній спілці журналістів України.

За даними НСЖУ, правоохоронці відмовлялися перевірити журналістське посвідчення в затриманого й кілька годин протримали його в автозаці та у відділку.

«Із камерою я фактично опинився в епіцентрі подій, знімав затримання правопорушників. Аж раптом почув: «Пакуйте і його». Не встиг збагнути що до чого, а мені вже заламали руки й кинули на землю. На собі мав бейдж, на якому чітко було зазначено, що я журналіст. Також при собі мав журналістське посвідчення, про що неодноразово сказав поліцейським. Та правоохоронці абсолютно не зважали і не мали бажання перевіряти документи», – розповів Єфімов.

Він заявив, що «поліцейські нишпорили в телефоні, переписуючи всі контакти, перевіряли особисті речі, навіть хотіли зробити фото, щоб було в картотеці разом із зображеннями зловмисників».

Єфімов каже, що спершу хотів подати скаргу на дії правоохоронців.

«Та переді мною у відділку вибачилися, визнали провину й попросили не роздувати ситуацію. Тож, зрештою, вирішив залишити все як є», – зазначив оператор.

У НСЖУ заявили, що того ж дня правоохоронці заважали проводити зйомку ще одній черкаській журналістці-фрілансеру Марії Голуб, яка є регіональним кореспондентом каналу «112 Україна».

«Знімала бійку, аж раптом до мене підійшов один із працівників стадіону і почав заважати, мовляв, не пройшла акредитацію, то не маю права тут бути. А далі до цього чоловіка приєднався і поліцейський. Я пояснила, що є журналістом і відповідно до закону маю право тут перебувати і без акредитації, показала посвідчення. Та поліцейський почав мене смикати й штовхати, і лише коли у відповідь стала казати, що він порушує закон і його чекають неприємності, облишив у спокої», – сказала Голуб

19 травня під час матчу черкаського «Дніпра» із «Сумами» на поле вибігли вболівальники. Таким чином вони висловили протест президенту черкаської команди Володимиру Лашкулу. Поліція затримала 26 учасників інциденту, пізніше їх відпустили. Правоохоронці заявили, що постраждали 17 поліцейських і один глядач.