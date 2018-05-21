Дев’ять людей поранені унаслідок вибуху гранати на Франківщині – поліція

Унаслідок вибуху гранати у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області вісім людей отримали поранення рук та ніг, ще одна людина перебуває в реанімації з черепно-мозковою травмою, повідомив заступник начальника головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Ігор Бабюк.

Інцидент трапився близько 20:35 20 травня біля місцевого кафе. За версією поліції, старший сержант 10 гірсько-піхотної штурмової бригади кинув гранату у гурт чоловіків, з якими у нього виник конфлікт на ґрунті ревнощів до співмешканки.

«Цей конфлікт переріс в нанесення тілесних ушкоджень, що спонукало військовослужбовця взяти вдома вибуховий пристрій, попередньо – це граната Ф-1. Повернувшись до кафе, він кинув цю гранату в осіб, які його скривдили. Якщо взяти візуально – він був у стані сп’яніння. Але ви ж розумієте, що це повинна бути експертиза, щоб я чітко сказав – він був у стані алкогольного сп’яніння за висновком експертизи», – сказав Бабюк.

У будинку співмешканки військовослужбовця, який кинув гранату, поліція виявила три тротилові шашки, газовий пістолет та 17 патронів до автомата Калашникова. Чоловік, який є уродженцем Донецької області, перебував у відпустці після ротації із зони проведення Операції об’єднаних сил, повідомив військовий прокурор Івано-Франківського гарнізону Олександр Солдатов.

«За попередньою інформацією, він був в АТО. Військовослужбовець 1993 року народження, більш детальні дані зараз встановлюються. У тому числі ми будемо встановлювати джерело походження цих вибухових пристроїв. І того, який вибухнув, і тих, які були виявлені в нього вдома, – чи ця зброя була викрадена, чи ця зброя – трофейна із зони проведення Операції об’єднаних сил», – зазначив Солдатов.

Поліція кваліфікувала вчинок військовослужбовця як замах на вбивство. Відповідно до законодавства, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

У МВС України заявляли, що у 2017 році поліція вилучила майже 2,5 тисячі одиниць вогнепальної зброї, 240 тисяч набоїв, понад дві тисячі гранат та 72 вибухові пристрої.