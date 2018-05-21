Бюро «Південне»: відбувся 8 успішний запуск ракети, у створенні якої брали участь українці

Американське космічне агентство NASA сьогодні успішно запустило ракету-носій Antares, першу сходинку якої розробили українські фахівці.

Як йдеться на сайті NASA, ракета з вантажним космічним кораблем стартувала з бази у Вірджинії приблизно опівдні за київським часом. За запуском стежив посол України у США Валерій Чалий, він опублікував відео запуску.

Ракета-носій доставить на Міжнародну космічну станцію понад 3 тонни вантажу.

У бюро «Південне» додають, що це був восьмий пуск, який компанія Orbital АТК здійснила за контрактом з NASA, на листопад 2018 року заплановано ще один пуск ракети-носія Antares.

Головним розробником ракети-носія Antares є корпорація Orbital Science Corporation (США). Основну конструкцію першого ступеня ракети розробило конструкторське бюро «Південне», виготовив «Південний машинобудівний завод імені Макарова» в кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон – ЮКОМ» (Запоріжжя), «Чезара» і «Рапід» (Чернігів).