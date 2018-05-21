В Одесі стався конфлікт: 3 людей затримали, поліція вивезла чоловіка, «до якого були претензії»

В Одесі на Фонтанській дорозі стався конфлікт.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеси, за вчинення дрібного хуліганства трьох людей затримали, їх притягнуть до адміністративної відповідальності.

«Аби не допустити наростання агресії з боку учасників однієї зі сторін конфлікту, поліцейськими було вжито заходів по вивезенню з місця події громадянина, до якого прибулі мали найбільше претензій. Завдяки цьому інцидент було вичерпано, конфліктуючі з місця події розійшлися», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження, триває перевірка.

Правоохоронці повідомляють причин конфлікту.

За даними місцевого видання «Думская», конфлікт стався біля офісу фірми «Українська національна блокчейн асоціація». Видання повідомило, що люди прийшли «з’ясовувати стосунки з бізнесменами, а ті закрилися в офісі, який охороняє агентство «Самсон».

За даними «Думской», цьому передував конфлікт між фінансовим директором «Української національної блокчейн асоціації», ізраїльським бізнесменом Романом Купером і керівником організації «Рада Громадської безпеки» Марком Гордієнком.

В «Українській національній блокчейн асоціації» наразі цю ситуацію не коментували. Гордієнко на своїй сторінці в Facebook написав, що «патріотичні організації Одеси проводять мирну акцію з привернення уваги влади, на рівні Києва, з метою прибрати з Одеси фінансову піраміду Романа Купера «Кріптоленд».