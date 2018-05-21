В Ірані 800 людей отруїлися, 11 загинули після вживання отруйних грибів

Понад 800 людей отруїлися після вживання отруйних диких грибів на заході Ірану, повідомляють місцеві ЗМІ.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що через вживання цих грибів померли 11 людей, повідомляє агентство Tasnim.

Понад 200 людей були госпіталізовані, додав чиновник, зазначивши, що немає ефективного лікування такого виду отруєння.

За словами іранських чиновників, отруйні гриби дуже схожі на їстівні.

Агентство Tasnim повідомило, що ці гриби ростуть в гірських районах на заході Ірану після весняних злив.