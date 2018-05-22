Держсекретар США закликав вивести російські війська з Грузії

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію вивести свої війська з грузинських регіонів – Південної Осетії та Абхазії, а також підтвердив безпекову та економічну підтримку Тбілісі.

«Сполучені Штати однозначно засуджують окупацію Росією грузинської землі. Російське силове вторгнення є очевидним порушенням міжнародного миру та безпеки», – сказав Помпео на відкритті щорічного заходу з американо-грузинського стратегічного партнерства у Вашингтоні 21 травня.

Держсекретар також підтвердив, що Вашингтон підтримує майбутнє членство Грузії в НАТО.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі після зустрічі з Помпео заявив, що підтримка Сполученими Штатами мирного розв’язання проблеми російських військ у Грузії «має найважливіше значення для нашої країни та регіональної стабільності».

Росія має свої війська в грузинських регіонах Абхазії та Південній Осетії, вони залишилися на цих територіях після короткої війни в Південній Осетії 2008 року між російськими та грузинськими військами. Москва та кілька інших держав визнали два сепаратистські регіони незалежними країнами.