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22 Травень 2018, Київ 09:21
Новини | Міжнародні

Російські військові заявляють про знищення безпілотника поруч із авіабазою Хмеймім у Сирії

Російський літак Су-35 на авіабазі Хмеймім, Сирія, архівне фото, 2016 рік

Російські військові заявляють про знищення невідомого безпілотного літального апарату, що наближається до авіабази Хмеймім у Сирії. У поширеній увечері 21 травня заяві росіяни вказали, що безпілотник не завдав жодних збитків головному центру російських операцій у близькосхідній країні.

Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомила про вибухи поруч із базою.

Це не перша атака на авіабазу Хмеймім із застосуванням безпілотників. У січні 2018 року російські військові заявили, що збили сім із 13 таких апаратів, а решту посадили на землю.

Росія з вересня 2015 року здійснює авіаудари в Сирії з метою допомогти президентові Башару Асаду в семирічній громадянській війні в цій країні.

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