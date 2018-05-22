Російські військові заявляють про знищення безпілотника поруч із авіабазою Хмеймім у Сирії

Російські військові заявляють про знищення невідомого безпілотного літального апарату, що наближається до авіабази Хмеймім у Сирії. У поширеній увечері 21 травня заяві росіяни вказали, що безпілотник не завдав жодних збитків головному центру російських операцій у близькосхідній країні.

Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомила про вибухи поруч із базою.

Це не перша атака на авіабазу Хмеймім із застосуванням безпілотників. У січні 2018 року російські військові заявили, що збили сім із 13 таких апаратів, а решту посадили на землю.

Росія з вересня 2015 року здійснює авіаудари в Сирії з метою допомогти президентові Башару Асаду в семирічній громадянській війні в цій країні.