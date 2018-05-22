Жертвами спеки стали 65 людей у Пакистані – Фонд Едхі

У найбільшому пакистанському місті Карачі впродовж останніх трьох днів через спеку загинули 65 людей, повідомляє Фонд Едхі, що керує моргами та службою швидкої допомоги.

Тепла хвиля збіглася в часі з відключеннями електрики та священним місяцем Рамадан, коли більшість мусульман їдять і п’ють лише в темну пору доби. Температура сягала 44 градусів за Цельсієм 21 травня, повідомили синоптики.

Керівник Фонду Едхі Фейсал Едхі повідомив, що смерті зафіксовані переважно в бідних районах Карачі, де живе понад 15 мільйонів людей.

Представник міністерства охорони здоров’я провінції Сінд Фазлулла Печухо категорично заперечив смерті через спеку.

У 2015 році хвиля спеки вбила в Пакистані 1200 людей, переважно похилого віку, хворих і безхатченків.