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22 Травень 2018, Київ 09:19
Новини | Події

У Борисполі сурогатний алкоголь убив шістьох людей

Усі семеро вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку

У місті Борисполі Київської області шість людей загинули внаслідок уживання сурогатного алкоголю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«22 травня о 06:45 до ДСНС надійшло повідомлення, що в місті Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала», – ідеться в повідомленні.

За даними рятувальників, усі ці люди 21 травня були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні в непритомному стані. Усі семеро вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку, вказано в повідомленні.

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