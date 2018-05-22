У Борисполі сурогатний алкоголь убив шістьох людей

У місті Борисполі Київської області шість людей загинули внаслідок уживання сурогатного алкоголю, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«22 травня о 06:45 до ДСНС надійшло повідомлення, що в місті Бориспіль попередньо внаслідок отруєння сурогатним алкоголем загинуло 6 осіб та 1 особа постраждала», – ідеться в повідомленні.

За даними рятувальників, усі ці люди 21 травня були госпіталізовані до Бориспільської районної лікарні в непритомному стані. Усі семеро вживали алкоголь в одному колективі в приватному будинку, вказано в повідомленні.