У Києві з 23 травня вимикатимуть від електропостачання деякі адмінбудівлі і бювети

У Києві з 23 травня через борги будуть вимикати від електропостачання адмінбудівель і бюветів, які обслуговуються комунальним підприємством «Київводоканалу».

Як заявляє прес-служба компанії «ДТЕК Київські Електромережі», борг підприємства нині становить 228,4 мільйона гривень.

«Аби мінімізувати негативні наслідки накопичення боргу «Київводоканалом», компанія вимушена відключити 23 травня від електропостачання ті об’єкти «Київводоканалу», які не мають критичного впливу на технологічний процес (адміністративні будівлі, бювети тощо)», – йдеться у повідомленні.

У «ДТЕК Київські Електромережі» додають, що компанія закликає міську владу і «Київводоканал» «знайти джерело для розрахунків за спожиту електричну енергію».

Міська влада і «Київводоканал» наразі не коментували це повідомлення.

ДТЕК «Київські Електромережі» займається розподілом і постачанням електроенергії в Києві, входять до енергохолдингу «ДТЕК», що належить мільярдеру Рінату Ахметову.