В Україні ввели в обіг срібну монету «Копання картоплі» – НБУ

Національний банк України сьогодні ввів в обіг 10-гривневу срібну монету «Копання картоплі».

Як повідомляє прес-служба НБУ, тираж – 4 000 штук.

«Присвячена розкриттю в художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців – земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, праця на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві постаті у формі серця», – пояснюють у банку.

На аверсі монети розміщене стилізоване зображення дерева життя, верхів’я якого – дзеркальне (на тлі поля), нижні бульби – на дзеркальному тлі – золоті (локальна позолота). На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщені стилізовані зображення Чоловіка і Жінки, які копають картоплю. Їхні постаті утворюють золоте серце (локальна позолота).

Ціна НБУ пам’ятної монети – 1084 гривні (з футляром). На сайті регулятора повідомляється, що через систему он-лайн замовлення на придбання монети «Копання картоплі» подали 31 заявку.