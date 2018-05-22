У Запоріжжі невідомі знову залили фарбою пам’ятну дошку, присвячену добровольцям

Невідомі особи облили чорною фарбою пам'ятну дошку, встановлену у Запоріжжі на вулиці Добровольчих батальйонів. На знакові, встановленому у березні 2017 року, перелічені імена 11 українських добровольців з Запоріжжя, які загинули під час воєнних дій на Донбасі.

«Вже двічі на цю дошку напали, обливають фарбою чорною. Доводиться відчищувати дошку і фарбувати стіни», – повідомив ветеран війни на Донбасі, депутат міської ради В’ячеслав Зайцев.

У прес-службі поліції Запоріжжя повідомили, що до них поки не надходили звернення щодо факту напруги над пам’ятною дошкою, проводиться перевірка інформації щодо інциденту.

У березні 2017 році невідомі особи вже обливали фарбою дошку на вулиці Добровольчих батальйонів.

Перед цим у січні 2017 року невідомі також залили чорною фарбою у Запоріжжі меморіальну дошку загиблого запорізького бійця АТО, Героя України Богдана Завади.