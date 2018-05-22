На Донеччині бойовики з артилерії обстріляли Талаківку – поліція

На Донеччині бойовики провели артилерійський обстріл селища Талаківка поблизу Маріуполя.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, було випущено близько 100 снарядів, за попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали.

За даними поліції, артилерійський обстріл Талаківки розпочався близько 18:45 і тривав майже до 20:00.

«Снаряди калібром 120 та 150 міліметрів потрапили у нежитловий сектор. Було пошкоджено будівлю місцевого підприємства, яке тимчасово не працює, та близько 10 автомобілів, які йому належать. Внаслідок вибухів зайнялося поле», – йдеться у повідомленні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Бойовики про обстріли на своїх сайтах не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.