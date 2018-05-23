США дали клієнтам російського ГАЗу час для припинення співпраці з виробником вантажівок

Сполучені Штати 22 травня надали американським клієнтам російського виробника вантажівок ГАЗ більше часу для припинення бізнесу з компанією, що є пом’якшенням санкцій проти власника компанії Олега Дерипаски.

Казначейство США заявило, що партнерам ГАЗу до 23 жовтня (замість раніше встановленої дати 5 червня) слід припинити операції та розірвати контракти з російською компанією. Також ідеться про скасування санкцій проти ГАЗу взагалі, якщо Дерипаска втратить контроль над компанією.

ГАЗ відмовився коментувати ці повідомлення. Компанія конкурує з іншими виробниками вантажівок, у тому числі Ford Motor та її російським партнером Sollers.

У квітні США наклали санкції на Дерипаску та компанії, якими він володіє разом з іншими російськими магнатами, які мають тісні зв’язки з Кремлем. Це відповідь на імовірне втручання Москви в президентські вибори 2016 року та інші «шкідливі дії» Росії, як це визначають у Вашингтоні.

Очікується, що санкції щодо ГАЗу вплинуть на контракти виробника з американською компанією Cummins, а також з німецькими Volkswagen та Daimler.