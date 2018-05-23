Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Травень 2018, Київ 10:00
Новини | Міжнародні

Президент Ірану закликає скасувати заборону на відвідування жінками спортивних заходів

Президент Ірану Хасан Роугані

Президент Ірану Хасан Роугані закликав скасувати заборони на відвідування жінками спортивних заходів.

«Не повинно бути ніякої різниці між чоловіками та жінками в ісламі, і з цієї причини жінкам також слід дозволити брати участь у спортивних змаганнях», – заявив Роугані під час зустрічі з іранськими спортсменами 22 травня.

«Справжній іслам не заважає жінкам брати участь у соціальній діяльності. Іслам не стверджує, що жінка має залишатися вдома. Він говорить, що жінки можуть брати участь у всіх соціальних справах з хіджабом», – сказав Роугані. Він також запропонував транслювати жіночі види спорту на телебаченні.

Вже впродовж 39 років жінкам в Ірані заборонений вхід на стадіони. Таку позицію після перемоги Ісламської революції 1979 року мали провідні іранські клірики.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG