Львівщина: за спалені прапори України чоловіку загрожує до 3 років позбавлення волі

Поліція затримала 31-річного чоловіка, який 22 травня близько 22:20 \спалив два синьо-жовті прапори біля пам’ятника жертвам репресій у місті Городок Львівської області.

За інформацією поліції Львівської області, зловмисник підпалив стяги запальничкою. Місце його реєстрації – Сумська область, однак мешкає він у Городку.

Чоловіка затримали вночі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 338 («наруга над державними символами») Кримінального кодексу України. Він може бути позбавлений волі на термін до трьох років.

Днями суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває слідство і поліцейські з’ясовують мотиви чоловіка.

Інцидент трапився в переддень свята українських героїв, які брали участь у національно-визвольній боротьбі. Чимало з них і членів їхніх родин були репресовані у радянський час і саме на їхню честь у Городку був встановлений пам’ятник, на якому вивішені синьо-жовтні стяги.